Kars'ta hayvanlar elektronik ortamda takip edilecek

KARS (İHA) - Kars'ta hayvanlar takılan mikroçip ile elektronik ortamda takip edilecek.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Subatan köyünde tek tırnaklı hayvanlara ve köpeklere çip uygulaması yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Müdür Yardımcısı Erdinç Koç ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Reşat Tazegül ve müdürlük veteriner hekimlerinin katılımıyla Subatan köyünde bulunan tek tınaklı hayvanlara çipleri takıldı. Mikroçip ile kimliklendirilen hayvanlar elektronik ortamda kayıtları düzenli bir şekilde tutulacak. Hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolü sağlanacak.

Hayvanların bulundukları işletmelerle ilgili bilgi verilerinin takip ve kontrolleri daha sağlıklı bir şekilde yürütülecek.

Subatan köyünde tek tırnaklı hayvanlara ve köpeklere Çip Uygulaması yapılarak vatandaşlara 'Ev Hayvanı Pasaportları' verildi. - KARS