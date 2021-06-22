Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor

Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuraklılığın etkili olduğu Kars'ta ekili alanlar da kontroller devam ediyor.

Kuraklılığın etkili olduğu Kars'ta ekili alanlar da kontroller devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, beraberindekilerle birlikte Arpaçay bölgesinde ekili olan Kavılca ve güzlük ekimi yapılan Tritikale tarlarında bir takım incelemelerde bulundu.

Altıntaş, yetkililerden bilgi aldı. Arpaçay bölgesinde ekili alanları gezen Altıntaş çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Altıntaş ve beraberindekiler daha sonra Arpaçay'dan ayrıldı. - KARS

Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor
Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Metin Oktay Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta ekili tarlarda kontroller sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:53:29. #1.16#

title