Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK - Haberler | Güncel
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

GAZİANTEP'ten bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen (44), Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor Dağpınar karayolunda donma tehlikesi geçirdi.

GAZİANTEP'ten bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen (44), Iğdır'dan Kars'a gelirken Digor Dağpınar karayolunda donma tehlikesi geçirdi. Hareket edemez hale geldiği için bisikletini yol kenarına bırakarak menfeze giren Töremen, kar ve tipiden kapanan köy yollarını açmak için bölgeye giden Digor Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Digor Özel İdaresi ekipleri, kar temizliği için geldikleri Digor Dağpınar karayolunda, saat 14.00 sıralarında, yol kenarında terkedilmiş bisikleti fark etti. İş makinesi sürücüsü Murat Baylas, aracı durdurarak çevrede arama yaptı. Baylas, menfez içinde Ömer Töremen'in donmak üzere olduğunu gördü. Ekipleri görünce büyük sevinç yaşayan Töremen, özel idare ekipleri tarafından Dağpınar Belediyesi'ne götürüldü. Ekiplere teşekkür eden Töremen, burada ısınarak, yemek yedi.Öte yandan Digor Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle yolları kapanan Dağpınar, Türkmeşen, Şirinköy'de çalışmalarını sürdürüyor. Türkmeşen'de görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü yol güzergahında bazı araçların da kayarak yoldan çıktıkları görüldü. Ekipler, yolda kalan araçların kurtarılması için yoğun mesai yapıyor.


Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı
Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta donmak üzere olan bisikletli özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:35:25. #1.14#
title