Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

08.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:00
Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Şahindere Mahallesi Değirmen Sokakta, Uğur Gültekin idaresindeki 06 ACT 225 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gültekin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gültekin, burada yapılan müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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