Kars'ta Ata sporları masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta Ata sporları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta Ata sporları masaya yatırıldı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldıToplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit, Selim Koşapınar Köy Muhtarı ve...

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit, Selim Koşapınar Köy Muhtarı ve aynı zamanda Kars Geleneksel Ata Spor Dalları Kars İl Temsilcisi Ahmet Yiğit, Akçakale Atlı Spor Kulüp Başkanı Şimşek Yıldırım, Başköy Atlı Spor Kulüp Başkanı İlhami Yıldız, Kars Kafkas Atlı Spor Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya katıldı.

Toplantı da Vali Türker Öksüz, Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Fikir alış verişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde Ata Spor'u cirit müsabakaları da yapılacak.

"Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi"

Kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak, ayrıca kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi) hizmete sunuluyor.

Selim ilçesinde, 23 bin metrekare alanda yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi), 7 bin 500 metrekare cirit sahası, kafeterya ve günübirlik ihtiyaçların giderilebileceği sosyal alan, 12 atlık barınak ve yemlik deposu ve 100'er kişilik 2 adet stat yer alıyor.

Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde her yaştan vatandaşlar özellikle gençler, çocuklar ve engelli bireyler, sosyalleşebilecek ve atlı spor faaliyetlerine (binicilik) katılabilecekler. Engelli vatandaşlarımız için Atlı Terapi Merkezi oluşturularak aileleriyle sağlıklı günler geçirmeleri sağlanacak.

İlimiz ve bölgemizin, Geleneksel Türk Sporları (cirit) ile tanınmış, dört mevsim turistlerin ilgisini çekebilecek, özellikle son yıllarda büyük ivme yakalayan kış turizmine katkı sunacak bir cazibe merkezi olarak bölgesel marka olması sağlanmış olacaktır. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Şevval Sam Hande Erçel Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta Ata sporları masaya yatırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:16:49. #1.16#
title