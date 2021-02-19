Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
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Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

19.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:23
Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış Aras EDAŞ İşletme Şefi Ümit Karaca, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için karlı yolları, dağları aşarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin her zaman sahada olduğunu anlatan Karaca, "Sarıkamış ekibi olarak zorlu kış şartlarında çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın kesintisiz elektrik alabilmeleri için arıza, bakım onarım ekibi, endeks personeli ve diğer personellerle 7/24 görevimizin başındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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