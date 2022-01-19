Kars'ta aç kalan kurt yerleşim alanına indiKARS Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan aç kurt, yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

KARS (İHA) - Kars'ta aç kalan kurt yerleşim alanına indi

KARS Kars'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan aç kurt, yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

Kars'ta yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inan kurt, kameralara yansıdı. Yerleşim yerinin yanına kadar gündüz vakti gelen kurt dikkat çekti.

Son günlerde özellikle köylere çok sayıda kurt indiğine dikkat çeken Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, kurtların sahipli köpekleri kapıdan gördüğünü belirtti.

Ödül, "Son 50 yılın en kurak sezonunu geçirdik. Doğal olarak yaban hayatını da olumsuz etkileri oldu. Besi piramidinin kırıldığı özellikle Ocak ayının girmesiyle beraber çok fazla aç kaldıklarını merada bir şey bulamadıklarını biliyoruz. Bundan dolayı köylerden çokça şikayet almaktayız. Aldığımız şikayetlerde sahipli köpeklerin kurtlar tarafından, hatta birkaç kurdun bir araya gelerek götürdüğü ve besin amacıyla kullandıklarını biliyoruz. Bu çok sık karşılaştığımız bir durum olmamakla beraber bu sene kuraklığa bağlı olarak çokça görülüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Kars'ta yerleşim yerine kadar inen kurt bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.