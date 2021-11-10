Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz - Haberler
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Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel
Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

KARS'ın Digor ilçesinde kar yağışı etkili olurken, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, bembeyaz oldu.

KARS (DHA) - KARS'ın Digor ilçesinde Kar yağışı etkili olurken, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, bembeyaz oldu. Kars- Digor yolundaki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Digor'da öğleden sonra başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. Kars- Digor yolundaki Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü. Zemini karla kaplanan kara yolunda sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.


Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri
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