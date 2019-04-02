Kars'ta 167 Sandık Yeniden Sayılıyor

CUMHUR İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP'ye verilen oyların HDP'ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından 167 sandıktaki oyların sayımına tekrar başlandı.

HDP İLE MHP ARASINDA 1225 OY FARKI VAR GEÇERSİZ OY SAYISI 1595

Kars'ta resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 172 oyl aldı. 10 bin 947 oy alan Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na avukatları aracılığıyla okullardaki sandıklarda MHP'ye verilen bazı oyların HDP'ye sayıldığı yönünde itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu da itirazı kabul etti ve Kars Adliyesi'nde il merkezindeki toplam 167 sandığın sayımına tekrar başlandı. Partililer adliye etrafında toplanırken polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

SEÇİM SONUÇLARI:

Kars İl Merkezinde sandık sayısı: 167

Toplam seçmen sayısı: 52 bin 856

Kullanılan oy: 42 bin 796

Geçeri oy: 41 bin 201

1595 oy geçersiz

SP: 224

BTP: 36

TKP: 38

VP: 120

CHP: 9 bin 127

MHP: 10 bin 947

İP: 930

HDP: 12 bin 172

DSP: 7 bin 607

Açıklaması - Kars

Kaynak: DHA