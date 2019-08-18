KARS Kayıp diye dağ taş aranan çoban Sarıkamış'ta bulundu

18.08.2019 11:03

Kayıp diye dağ taş aranan çoban Sarıkamış'ta bulundu

Kars'ın Selim İlçesinde çobanlık yaparken 9 Ağustos günü kaybolduğu ileri sürülen Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) aradığı 28 yaşındaki Naim Taşkıran Sarıkamış'ta bulundu. Polise ifade eden Taşkıran, kaybolmadığını çalışmak için Sarıkamış'a geldiğini söyledi.

Olay Selim ilçesine bağlı Bozkuş Köyü'nde 9 Ağustos günü meydana geldi. Naim Taşkıran, köydeki büyükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya götürdü. Bir süre sonra hayvanların başıboş halde köye döndüğünü gören vatandaşlar çoban Naim Taşkıran'ı aramaya başladı. Taşkıran'ın Iğdır'daki evine de dönmediğini öğrenen köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgese sevkedilen Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, kayıp çobanı aradı. Bozkuş yaylasında dağ, taş arayan ekipler, bölgeden geçen dere ve sulara girerek çobandan bir iz aradı.

Selim ilçesinde 8 gündür süren aramalarda bir iz bulunamayan çoban Naim Taşkıran'ın Sarıkamış İlçesi'nde olduğu ortaya çıktı. Polisler tarafından ilçede bir iş yerinde çalışırken bulunan Taşkıran ifadesinde, Ben kaybolmadım, çalışmak için Sarıkamış'a geldim. Çok şükür iyiyim, beni arayan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA