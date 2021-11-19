Kars Harakani Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars Harakani Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars Harakani Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

Kars Harakani Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.

İZMİR (AA) - Kars Harakani Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737-800 tipi uçak, saat 13.30'da iniş yaptığı sırada pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. Uçağın motor ile gövde bölümünde yangın çıktı.

İçinde 150 yolcu, 6 kişilik mürettebat bulunan uçakta 6 bin litre yakıt olduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

Olaya ilk olarak havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimi 50 saniye içinde müdahale etti. Ardından Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE personeli de olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği aldı. Tatbikatta, ekipler bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da yaralıların kentteki hastanelere sevkini sağladı.

Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz."

 Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title