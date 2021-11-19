Kars Harakani Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kars Harakani Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.
İZMİR (AA) - Kars Harakani Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Senaryo gereği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737-800 tipi uçak, saat 13.30'da iniş yaptığı sırada pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. Uçağın motor ile gövde bölümünde yangın çıktı.
İçinde 150 yolcu, 6 kişilik mürettebat bulunan uçakta 6 bin litre yakıt olduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.
Olaya ilk olarak havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimi 50 saniye içinde müdahale etti. Ardından Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE personeli de olay yerine sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği aldı. Tatbikatta, ekipler bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da yaralıların kentteki hastanelere sevkini sağladı.
Tatbikat başarıyla tamamlandı.
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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri