Kars eski Belediye Başkanı Bilgen, tutukluluğuna itiraz etti
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Kars eski Belediye Başkanı Bilgen, tutukluluğuna itiraz etti

09.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:20
Kars eski Belediye Başkanı Bilgen, tutukluluğuna itiraz etti

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si geçen hafta tutuklandı. Eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ile Gülfer Akkaya ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Tutuklandıktan sonra görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, avukatı Selçuk Nuray'ın Ankara 5'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçe ile tutukluluğuna itiraz etti.

Dilekçede, müvekkilinin diğer şüphelilerden ayrık durumu nedeniyle tutuklanmasının yasal ve yeterli olmadığını savunan Avukat Nuray, isnat edilen bu suçlamalar ile ilgili olarak 2016 yılında müvekkili hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü, 7 ayı aşkın bir süre tutuklu kaldığını, akabinde tahliye edildiğini, yargılamasının Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiğini, bu konuda Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararı verildiğini belirtti. Avukat Nuray, "Müvekkil hakkında bu tutuklamayla mükerrer işlem yapılmıştır. Biri yüksek mahkeme olmak üzere daha önce aynı suçlamalarda 3 ayrı mahkeme kuvvetli suç şüphesi olmadığı, illiyet bağının ortaya konulmadığını, suç vasfının değişeceğini söylemiştir. Bu nedenle hakimliğin verdiği tutuklama kararı otomatik olarak ortadan kalkmaktadır" ifadelerini kullandı. 

Müvekkilinin sorgu aşamasında her soruya samimi bir şekilde cevap verdiğini belirten Avukat Nuray, Bilgen'in, sokağa çıkma çağrısının yapıldığı iddia edilen 6 Ekim 2014 tarihindeki HDP MYK toplantısına da katılmadığını belirtti. Müvekkilinin milletvekili olurken de, Belediye Başkanı olurken de kimsenin yönlendirmesi ve talimatının bulunmadığına işaret eden Avukat Nuray, bu gerekçelerle müvekkilinin tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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