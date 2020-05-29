Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti
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Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.

Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti
29.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:38

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içinde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadete ara veren ve bugün Cuma Namazı ile birlikte kapılarını açan camilerde dezenfekte çalışması yaptı. İki ayrı ekibin yürüttüğü çalışmalar sonrasında camiler hizmete hazır hale getirildi.

Bugün kılınan namaz sonrasında da camilerde yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alan Kars Belediyesi, önümüzdeki günlerde de dezenfekte çalışmalarını camilerde de ayrıca yoğunlaştırarak, haftalık dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek.

Virüs vakalarını engellemek adına sahada çalışmalarını da ayrıca sürdüren ekipler, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarını da dezenfekte etmeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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