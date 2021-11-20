KARS-ARDAHAN-IĞDIR TANITIM GÜNLERİNE DOĞRU

ARDAHAN (Habermetre) - Alaşara cafede düzenlenen basın toplantısına, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, CHP Ardahan il başkanı Yalçın Taştan, MHP Ardahan il başkanı Hülya Davutoğulları, ATSO Başkanı Çetin Demirci, gazeteciler ve Ardahan'daki çok sayıda STK ve Siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkan Demir, kentin kültürünü, yöresel lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan 'Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım Günleri'nin önemine değinerek; "İlimizi en güzel şekilde tanıtarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla yapılan etkinlikle bu şehrin güzelliklerini bütün Türkiye ile paylaşmaktan, Ardahan'ı tanıtmaktan büyük gurur duyacağız. İstanbul'da yaşayan bütün Ardahanlı hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız "dedi.

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