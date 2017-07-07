Karpuzlu'nun Kurucu Başkanı Cemal Atilla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karpuzlu Belediyesi'nin kurucu başkanı olan ve hayatını kaybeden Cemal Atilla Karpuzlu Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Cemal Atilla için ilk tören, kurucu başkanı olduğu Karpuzlu Belediyesi'nde düzenlendi. Karpuzlu Belediye olduktan sonra 19 Haziran 1971 - 10 Eylül 1980 tarihleri arasında başkanlığını yaptığı Karpuzlu Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, 25. Dönem Milletvekili Fatih Atay, protokol üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çokı sayıda seveni katıldı.



Cenaze töreninde konuşan Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Karpuzlu'nun ilk Belediye Başkanı Cemal Atilla'nın sevgi ve hoşgörü adamı olduğunu belirterek "Barışın, sevginin, hoşgörünün mensubu olmak ve onu haykırmak çok kolay değil, bir öteki için yaşamak bir ötekine hizmet etmek, varlığını bu ilçeye adamak bir erdemdir. Merhum Cemal Atilla başkanda bunu görmekteyiz. Doğrularından, dürüstlüğünden asla taviz vermemiştir. Olduğu gibi yaşamış, düşündüğü gibi karar vermiştir. Cemal Atilla Başkanımız ilçemize hizmet etmiş, güzel izler bırakmıştır. Bu güzel insanın davası hizmet, sevdası Karpuzlu olmuştur. Ruhu şad olsun" dedi.



Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Başkan Cemal Atilla'nın cenazesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Karpuzlu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN