Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 köprünün montajı tamamlandı AYDIN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çine Sulaması Drenaj Kanalları' projesi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 adet köprünün montajı tamamladı.

AYDIN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çine Sulaması Drenaj Kanalları' projesi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen 2 adet köprünün montajı tamamladı.

DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ilgili teknik heyetle birlikte Çine Sulaması Drenaj Kanalları' projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

DSİ 21. Aydın Bölge Müdürü Göktuğ İlter, yaptığı açıklamada; "Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapımına devam edilen 'Çine Sulaması Drenaj Kanalları' işi kapsamında Karpuzlu Çayı üzerine yapılacak olan 2 adet köprü çalışmasında kiriş montaj işlemleri tamamlandı. Köprülerin tamamlanmasıyla birlikte Çine ilçesine bağlı Kabataş, Yörükler, Doğanyurt, Esentepe, Gökyaka ve Saraçlar Mahallelerinin ulaşım sorunu çözülecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA