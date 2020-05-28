Karpuz yüklü kamyon devrildi : 2 yaralı Karpuz yüklü kamyon devrildi : 2 yaralı Gaziantep D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonun devrildi.

Karpuz yüklü kamyon devrildi : 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonun devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken karpuzlar yol kenarına savruldu.

Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesi D-400 karayolu keferbostan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir eden 03 HH 752 plakalı karpuz yüklü kamyon Nizip ilçesi D-400 karayolu keferbostan mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yola savrulurken, kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü yol çalışmasının olduğunu ve yol çalışmasının olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını iddia etti.

Kaynak: İHA