Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medya, minibüsüne doldurduğu kavun ve karpuzları şarkılar eşliğinde satan adamı konuşuyor. Bir tane karpuzun ve 3 tane kavunun 10 liraya satıldığını nameler eşliğinde söyleyen adamın mikrofondan vatandaşlara seslendiği videoda çocuklardan herhangi bir ücret talep etmediğini söylemesi de dikkat çekiyor.

Minibüsüne doldurduğu karpuz ve kavunları nameler eşliğinde satan yaşlı adamın videosu sosyal medyada gündem yarattı. Nerede kaydedildiği bilinmeyen videoda yaşlı adam aracındaki ürünleri şarkılar eşliğinde satmaya çalışırken, çevredekilere de eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

"KESİP YEMESİ BEDAVA, ÇOCUKLARA BEDAVA"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, birçok ünlü tarafından da paylaşıldı. Büyük ilgili gören videoda yaşlı adam, eline aldığı mikrofonla "Kesip yemesi bedava, çocuklara bedava. Bir tane karpuz 10 lira, 3 tane kavun 10 lira, kesip yemesi de bedava" ifadelerini nameli bir şekilde tekrarlıyor.

TWITTER'DA BÜYÜK SES GETİRDİ

Satıcının karpuz ve kavunlar için çocuklardan herhangi bir ücret talep etmediğini söylemesi de videoyu izleyenleri adeta mest etti. Özellikle Twitter kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı video için çok sayıda yorum da geldiği görüldü.

Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
Haber Yorumları (2)
COVİD 19: Dayım Karpuz mu satıyon selasını mı veriyon gözün sevem göşyaşlarına boğulduk ailecek burda ! Hayatım selppak uzatıver şurdan..
Cevap Yaz 1 30 Yayından Kaldır
FERHAT YILDIZ: Karasu burası hahahaha
Cevap Yaz 1 25 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Beren Saat Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:08:09. #1.14#

title