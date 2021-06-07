Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu

Sosyal medya, minibüsüne doldurduğu kavun ve karpuzları şarkılar eşliğinde satan adamı konuşuyor. Bir tane karpuzun ve 3 tane kavunun 10 liraya satıldığını nameler eşliğinde söyleyen adamın mikrofondan vatandaşlara seslendiği videoda çocuklardan herhangi bir ücret talep etmediğini söylemesi de dikkat çekiyor.

Minibüsüne doldurduğu karpuz ve kavunları nameler eşliğinde satan yaşlı adamın videosu sosyal medyada gündem yarattı. Nerede kaydedildiği bilinmeyen videoda yaşlı adam aracındaki ürünleri şarkılar eşliğinde satmaya çalışırken, çevredekilere de eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

"KESİP YEMESİ BEDAVA, ÇOCUKLARA BEDAVA"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, birçok ünlü tarafından da paylaşıldı. Büyük ilgili gören videoda yaşlı adam, eline aldığı mikrofonla "Kesip yemesi bedava, çocuklara bedava. Bir tane karpuz 10 lira, 3 tane kavun 10 lira, kesip yemesi de bedava" ifadelerini nameli bir şekilde tekrarlıyor.

TWITTER'DA BÜYÜK SES GETİRDİ

Satıcının karpuz ve kavunlar için çocuklardan herhangi bir ücret talep etmediğini söylemesi de videoyu izleyenleri adeta mest etti. Özellikle Twitter kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı video için çok sayıda yorum da geldiği görüldü.