Karpuz reçeli tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karpuz reçeli tarifi

Yaz mevsiminin simgesi karpuzu reçel olarak tüketmek ister misiniz? Karpuz lezzetini farklı bir şekilde yaşamak ve reçel olarak tüketmek için özel tarifi sizlerle paylaşıyoruz.

Karpuz reçeli tarifi
17.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:23

Karpuz dilimleyerek yemenin tarifsiz keyfini biliyorsunuz. Peki, onu ekmek banarak yemenin lezzetini biliyor musunuz? Karpuz reçeli ile karpuzu farklı şekilde farklı tatla yiyeceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 dilim karpuz kabuğu

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

Karpuz reçeli tarifi

HAZIRLANIŞI

Karpuz kabuklarının yeşil kabuk kısımlarını alarak temizleyin. Küp küp doğrayıp hazırlayın. Karpuz kabuklarını su dolu düdüklü tencerede 15 dakika pişirin. Yumuşayan karpuz kabuklarını başka bir tencereye alın. Üzerine şekeri ilave edip 30-40 dakika karpuz kabukları renk değiştirene kadar pişirin. Karpuz kabukları kıvama gelince altını kapatın ve 5 dakika bekleyin. Ilıyan reçeli kavanoza alın ve kapağını sıkıca kapatın.

#13333678##

İlgili Haberler

Ara öğün alternatifi: Avokadolu salata tarifi
Ara öğün alternatifi: Avokadolu salata tarifi
İçinizi ferahlatan yaz kokteyli ve tarifi
İçinizi ferahlatan yaz kokteyli ve tarifi
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Zayıflatan salata tarifi
Zayıflatan salata tarifi
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Yaza özel sandviç dondurma
Yaza özel sandviç dondurma
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı çubuk kraker tarifi
Ev yapımı çubuk kraker tarifi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden Haber
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi Haber
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Haber
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Oğulcan Engin Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Karpuz reçeli tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:45:37. #1.15#
title