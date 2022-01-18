Karnı burnunda poz verdi! Bebeğine vereceği isim şaşırttı

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan Zenginer, karnı burnunda pozlar verdi. Ünlü oyuncunun bebeğine vereceği ismi duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

'Doktorlar', 'İki Aile', 'Benim İçin Üzülme' ve 'Fabrika Kızı' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Fulya Zenginer (32), anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını ' Milan' koyacağını açıkladı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.

MİLAN BEBEK GÖRÜNDÜ

Hamileliğinde 21. haftaya giren Zenginer, pembe triko takımı ve elindeki çiçek demeti ile poz verdi. Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer'in karnının iyice belirinleştiği görüldü.

Milan İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Milan ismi Rusça kökenli bir kelimedir. Kibar, zarif, kıymetli, sevgili, sevilen kimse manalarını bünyesinde taşımaktadır. Kuran'da yer almayan bir isimdir. Ancak dini değerlerimize aykırı bir manası gördüğümüz gibi yoktur.

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen ve sıklıkla tercih edilmeyen bir isimdir. Ancak manası güzel bir isim olduğu için, araştırarak ve isimlerin manasının insan geleceği üstünde etkisinin önemini bilen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

"AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR..."

Daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Fulya Zenginer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."