Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan vahşette iddiaya göre cani baba, karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü. Dehşet anları sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüleri izleyen binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK SIZLATTI

Görüntülerde kızını yanına çağıran babanın acımasızca tokat attığı anlar yürekleri sızlatırken, cani baba için sosyal medya üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı hesapları etiketlenerek ihbarlar yapıldı. Kızını ters çevirerek kafasını yere vuran baba için işlem başlatılması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan sosyal medyada gündem olan şiddet görüntülerine tepki yağdı. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda ''Karşındaki çocuk ya çocuk! Garibim daha önce ne kadar dayak yemişse tepki dahi veremiyor'', ''Böyle psikopatların ellerine bu çocukları bırakmayalım'', ''İzlerken nefes alamadım izlerken ciğerim yandı sen nasıl bir babasın!'' yorumları yer aldı.

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