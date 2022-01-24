Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada - Haberler
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Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Alanya'da kızının karnesini beğenmeyen cani babanın dehşet anları sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde babanın kızını ters çevirerek kafasını yere vurduğu ve tekme tokat öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan vahşette iddiaya göre cani baba, karnesini beğenmediği kızını tekme tokat dövdü. Dehşet anları sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüleri izleyen binlerce kişi cani babaya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK SIZLATTI

Görüntülerde kızını yanına çağıran babanın acımasızca tokat attığı anlar yürekleri sızlatırken, cani baba için sosyal medya üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı hesapları etiketlenerek ihbarlar yapıldı. Kızını ters çevirerek kafasını yere vuran baba için işlem başlatılması bekleniyor.

Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Öte yandan sosyal medyada gündem olan şiddet görüntülerine tepki yağdı. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda ''Karşındaki çocuk ya çocuk! Garibim daha önce ne kadar dayak yemişse tepki dahi veremiyor'', ''Böyle psikopatların ellerine bu çocukları bırakmayalım'', ''İzlerken nefes alamadım izlerken ciğerim yandı sen nasıl bir babasın!'' yorumları yer aldı.

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Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)
zeliha:Evdeki diğerleri napıyor. anne nerede. İnanılır gibi değil. Tedavi edilmeli hem anne hem baba bu ne iş. Allah hesabını sorar. ama görüp hiç bir şey yapılmaz ise o masumun hesabını gören hepimizden sorar. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Ahmet AKGÜL:devlet çocukları ellerinden alması lazım. hasta psikopat adam. Cevap Yaz 3 38 Yayından Kaldır
Aykut Kalanoğlu:Suriyelimi değil mi bunlar ? Cevap Yaz 2 20 Yayından Kaldır
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