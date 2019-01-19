Karne Sevinçlerini Konvoyla Kutladılar

Karabük Aydınlıkevler İlkokulunda ilk defa karne alma sevincini yaşayan 1. sınıf öğrencileri için velileri araç konvoyu oluşturuldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılında okula başlayan ve ilk defa karne alan 1-E sınıfı öğrencileri aileleri ve sınıf öğretmenleri Cahit Üstün'ün iş birliğinde düzenlenen "ilk karne heyecanı" adı altında araç konvoyu yapıldı. Balonlarla süslenen araçlara binen öğrenciler aileleri ile birlikte mahallede konvoy

halinde tur attı. - KARABÜK

Kaynak: İHA