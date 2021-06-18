Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi?
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Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi?

Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi?
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ziyanın karne müjdesi ile karneye dair sorular da arttı. Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi? Karneler basılacak mı, ne zaman basılacak? gibi birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi? İşte detaylar!

Uzun süredir uzaktan eğitim alan çocuklar karnelerini de uzaktan erişimle mi alacak? sorusu sorulmaya başlandı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının karneleri için son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ziya duyurmuştu.18 Haziran'ın gelişi ile birlikte öğrenci ve velilerin karne heyecanı başladı. Peki, Karne okuldan mı alınacak? 18 Haziran 2021 karneler okuldan mı alınır, dijital mi? İşte detaylar!

KARNE OKULDAN MI ALINACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının karneleri için son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ziya duyurmuştu. Öğrenciler karnelerine 18 Haziran'dan itibaren e-okul üzerinden erişebilecekler. Dolayısıyla kadar karneler dijital ortamdan alınabilecek. Karnelerini, mezuniyet diplomalarını ve başarı belgelerini basılı almak isteyenler ise 2 Temmuz'u beklemeleri gerekecek.

18 HAZİRAN 2021 KARNELER OKULDAN MI ALINIR, DİJİTAL Mİ?

Öğrenciler karnelerini 18 Haziran 2021 Cuma (bugün)dan itibaren e- okul üzerinden alabilecek. Karnelerin E-Okul' danerişime açılmasıyla öğrenciler dijital karnelerine ulaşabilecek. Karnelerini okuldan yani, basılı olarak almak isteyenler ise 2 Temmuz 2021 Cuma gününü beklemeleri gerekecek. İki haftalık bir süreç sonunda isteyen öğrenciler karnelerini, mezuniyet diplomalarını ve başarı belgelerini basılı olarak alabilecek.

KARNELER BASILACAK MI, NE ZAMAN BASILACAK?

Karneler 2 Temmuz 2021 Cuma günü basılmış halde bulunacak. 2 Temmuz itibariyle isteyenler karnelerini ve diğer belgelerini (mezuniyet diploması, başarı belgesi, onur belgesi) basılı olarak okullarından alabilecekler.

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