Karnaval Medya Grubu'nda üst düzey atama

Karnaval Medya Grubu Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Burak Can, Grubun üst yöneticiliğine (CEO) getirildi.

Karnaval Medya Grubu Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Burak Can, Grubun üst yöneticiliğine (CEO) getirildi.

Karnaval Medya Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesinde Şubat 2011'den bu yana görev yapmakta olan Grup COO'su Burak Can, 26 Mayıs 2021 itibari ile Karnaval Medya Grubu'na CEO olarak atandı.

Türkiye'nin ilk özel radyo kanallarını bünyesinde bulunduran Karnaval Medya Grubu radyo sektöründe liderliğini devam ettirirken, 2012 yılında Karnaval dijital platformunu kurarak, yine Türkiye'nin ilk ve en büyük dijital audio platformunu hayata geçirdi. Karnaval Medya Grubu, Türkiye'de geleneksel medyanın dijitale dönüşümündeki öncü rolünü sürdürürken, değişen medya tüketim alışkanlıklarına uyum sağlayacak yaratıcı fikirler geliştirmeye devam ediyor.

Karnaval Medya Grubu, gelişmiş canlı yayın altyapısı, içerik üretim ve kürasyon kabiliyeti, milyonlarca kişiye ulaşan dağıtım kanalları, satış ve pazarlama gücü ile Türkiye'nin en önemli içerik üretim, dağıtım ve satış networklerinden biri olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor.

Karnaval Medya Grubu'nun stratejik dönüşüne liderlik yapacak

Grup bünyesinde 2011 yılından bugüne farklı görevler üstlenmiş olan Can, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı.

Yirmi yılı aşkın süredir, medya sektöründe Radyo ODTÜ, TRT, Doğuş Yayın Grubu gibi farklı kurumlarda yayıncılık ve yöneticilik yapmış olan Can, dijital teknoloji odaklı, yenilikçi bakış açısı ile Karnaval Medya Grubu'nun stratejik dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek.

Genç, donanımlı ve çevik bir ekibe dayalı organizasyon yapısı ile geleneksel yayıncılığı dijital çağın trendleri ile buluşturmaya devam eden Karnaval Medya Grubu, kendi alanında en çok öne çıkan içerik üreticileri için bir cazibe merkezi haline gelirken, Türkiye'nin önemli markaları ile kurulacak iş birlikleri ile sesli ve görsel mecrada katma değerli projeler üretmeyi hedefliyor. Bu amaçla grup, tüm iş ortaklarının fayda sağlayacağı yeni iş modelleri geliştirerek standartların dışına çıkan bir yaklaşımla sınırları kaldırmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol