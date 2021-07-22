Karman çizgisi nedir? Karman hattı nedir? Karman hattı ne demek?
Karman çizgisi geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un uzaya çıkma anında canlı yayında çok bahsedilmişti. Bu çizginin öneminin büyük olduğu dile getirilmiştir. Peki, karman çizgisi ne demektir? Karman hattı nedir? Karman hattı ne anlama geliyor?
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Fırlatılma esnasında karman çizgisi nedir, neresidir merak edildi. işte kısaca cevaplar...
KARMAN ÇİZGİSİ NEDİR?
Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor.
KARMAN HATTI NEDİR?
Kármán hattı, deniz seviyesinden 100 km yükseklikte bulunan ve genellikle Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen hayalî bir hattır. Adını Macar asıllı Amerikalı mühendis ve fizikçi Theodore von Kármán'dan almaktadır.