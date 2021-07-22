Karman çizgisi nedir? Karman hattı nedir? Karman hattı ne demek?

Karman çizgisi geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos'un uzaya çıkma anında canlı yayında çok bahsedilmişti. Bu çizginin öneminin büyük olduğu dile getirilmiştir. Peki, karman çizgisi ne demektir? Karman hattı nedir? Karman hattı ne anlama geliyor?