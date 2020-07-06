Karmakarışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı? Karmakarışık ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "karmakarışık". Peki, karma karışık nasıl yazılır? TDK'ya göre karmakarışık mı, karma karışık mı yazılır?

Karmakarışık kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki karmakarışık TDK'ya göre nasıl yazılır? Karma karışık nasıl yazılır? Karma karışık mı, karma karışık mı? TDK'ya göre karmakarışık kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE KARMA KARIŞIK NASIL YAZILIR? Karma karışık: Yanlış Karmakarışık: Doğru KARMAKARIŞIK İLE ÖRNEK CÜMLELER Karmakarışık: (ka'rmakarışık) 1. sıfat Dağınık, düzensiz, çok karışık: "Tarihin karmakarışık olayları ilmî metotlarla incelenebilir mi?" - Cemil Meriç 2. sıfat, mecaz Huzursuz, kararsız, karmaşık: "Başımın içinde bir sis ve hep ona bağlı karmakarışık hayaller var." - Peyami Safa