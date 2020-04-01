Karlıova'ya 1 Nisan karı BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, nisan ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, nisan ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencerelerinden kar yağışını izledi.

Bingöl Karlıova'da, geceden beri yağan şiddetli yağmur sonrası bu sabah kar yağışı etkili oldu. İlçe, beyaza bürünürken, kar yağışı kısa sürede durdu. Karlıovalılar, nisan ayının ilk günü kar yağışını, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmadıkları için pencerelerden izledi. FOTOĞARFLI

Kaynak: DHA