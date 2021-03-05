Karlıova'da deprem tatbikatı yapıldı
05.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:22
Karlıova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.
Karlıova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.
Öğrencilerin deprem konusunda bilinçlenmesi için AFAD Bingöl İl Müdürlüğü tarafından Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta senorya gereği, sirenlerin çalmasıyla 10 dakika içerisinde okul tamamen boşaltıldı.
Tatbikata, Vali Yardımcısı Emre Çiftçi, Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, AFAD ekipleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Oruk, tatbikatın çok verimli geçtiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz