Karlıova'da "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, "Atletizm Geliştirme Projesi" kapsamında 6 kategoride düzenlenen yarışmaya 171 öğrenci katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan proje doğrultusunda Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu bahçesinde seçmeler yapıldı.

İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan yarışmalara 6 kategoride 171 sporcu katıldı.

Yarışmalarda ilk 4 dereceyi elde eden sporculara protokol tarafından madalya ve eşofman verildi.

Kategorilerinde ilk 10 dereceyi elde eden sporcular, 12 Mart'ta Bingöl'deki final etabına katılmaya hak kazandı.

Final yarışmalarında kategorilerinde ilk 4 dereceye giren sporcular, il karmasına seçilecek ve 26 Mart'ta yapılacak 1. Kademe Bölge Yarışmalarında kenti temsil edecek.

Trafik, zabıta ve 112 Acil Servis ekiplerinin de yer aldığı yarışmalarda rahatsızlanan sporculara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.