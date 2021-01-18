Kar altında üzüm hasadı yaptı
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Kar altında üzüm hasadı yaptı

18.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:54
Kar altında üzüm hasadı yaptı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Aykut Karadağ (24), karlı havada örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yaptı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Aykut Karadağ (24), karlı havada örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yaptı. Karabağ, dalından topladığı üzümleri yakınları ve arkadaşlarına dağıttı.

Sarıgöl'ün kırsal Emcelli Mahallesi'nde yaşayan üzüm üreticisi Aykut Karadağ, Sütmezli mevkisindeki 30 dekarlık bağında 'Thomson' cinsi çekirdeksiz üzümlerini, geçen temmuz ayında toz, yağmur ve sıcaktan korumak için örtü altına aldı. Kasım ayında bağında yetişen üzümlerden 40 ton hasat edip, Almanya'ya ihraç eden Karadağ, sadece 30 asmayı örtü altında bıraktı. Karadağ, karla kaplı ilçede, örtü altında kalan 30 asmasındaki üzümleri de bugün hasat edip, kasalara doldurdu. Hasat ettiği üzümleri yakınları ve arkadaşlarına hediye olarak gönderdi.Aykut Karadağ, "Üzümlerimiz örtü altında tazeliğini korur halde. Karlı havada soğuk hava deposunda gibi. 18 Ocak'a kadar tazeliğini koruyarak, geldi" dedi.


Kar altında üzüm hasadı yaptı
Kar altında üzüm hasadı yaptı
Kar altında üzüm hasadı yaptı
Kar altında üzüm hasadı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vehbi SARIHAN

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