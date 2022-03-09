Karlı dağda yoluna çıkan yılkı atlarına otomobiliyle saman taşıdı

SULUOVA, AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan sağlık çalışanı aşçı Fatih Karagöz, karla kaplı araziden geçen dağ yolunda önüne çıkan yılkı atlarına beslenmeleri için saman taşıdı.

Yörenin en yüksek dağı olan Akdağ'ın simgesi haline gelen yılkı atları için otomobilinin üstüne saman balyalarını yükleyip iple bağlayan Karagöz, karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken sevimli dostlarını beslemeye çalıştı. "Arabam büyük olsa daha fazla götürürüm" diyen Karagöz, ayrıca karnabahar yapraklarını da alana taşıdı.

Suluova Devlet Hastanesi'nde görev yapan Karagöz, kendisine destek olan arkadaşlarına da duyarlılıkları dolayı teşekkür etti. - AMASYA