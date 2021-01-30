Karlı dağ başında doğal jakuzi
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Karlı dağ başında doğal jakuzi

30.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:34
Karlı dağ başında doğal jakuzi

Karlı dağ başında doğal jakuziSİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Karlı dağ başında doğal jakuzi

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor. Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan sıcak su, yaz-kış ilgi çekiyor. Yer altından kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 dereceyi bulan su doğal bir jakuzi görünümünde. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafının karla kaplı olduğu dönemlerde doğal jakuzi görüntüsüyle ilgi çekiyor. Soğuğun etkisi ile sıcak sudan çıkan buhar farklı bir görüntü sunuyor. Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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