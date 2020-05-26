Karlar Ülkesi filmi konusu nedir? Karlar Ülkesi oyuncuları ve Karlar Ülkesi özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karlar Ülkesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karlar Ülkesi konusu, özeti ve Karlar Ülkesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karlar Ülkesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Karlar Ülkesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karlar Ülkesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Karlar Ülkesi konusu nedir, Karlar Ülkesi oyuncuları kimler ve Karlar Ülkesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARLAR ÜLKESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna eder kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar.

Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

KARLAR ÜLKESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2013 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2014 Cuma

Senaryo: Jennifer Lee, Chris Buck

Seslendirme:Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana