Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti - Haber
Şırnak, Güncel

Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti

Kış bitti karlar eridi sular yükselince balıkçılar derelere akın ederek balık avına başladı.

09.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:08
Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti

Kış bitti karlar eridi sular yükselince balıkçılar derelere akın ederek balık avına başladı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarının bitmesiyle beraber eriyen kar suları Habur Çayının coşmasına neden oldu. Balıkçılar, avlamak için buz gibi sularda serpmelerle balık avlamaya başladı. İlçeye bağlı Günyüzü ve Başaran köylerinde yaşayan vatandaşlar suyun debisinin yükselmesiyle beraber balıkların çoğaldığını söyledi. Bunu fırsat bilen köylüler serpme ve ağlarla balık avlamaya başladı. Sabahtan akşama kadar balık tutmak için buz gibi sularla boğuşarak çalışan gençler tuttukları balıkları satarak ailenin geçimine katkı sağlıyor. Kilosunu 15 liradan sattıkları balıkları tutmak ise hayli zor olunca bu sefer çözüm olarak tulumlar giymeye başlayan gençlerden Hüseyin Gökçe, balık avlamak için gittikleri Habur Çayında 7 kilo balık tuttuğunu söyledi. Gökçe, "Karlar eridi sular yükseldi, bizde burada balık avlıyoruz. Bazen satmak için bazende misafir için balık tutuyoruz. Bu gün 7 kiloya yakın tuttuk. Kilosu normalde 15 liradan satılıyor. Daha sular tam yükselmeden balıklara son kez gelmek istedik. 10 gün sonra bu Habur Çayı çok şiddetli akacak ve tehlike olduğu için balık avına çıkmayacağız" dedi.


Yüksek rakımlı olan ilçedeki yaylalarda eriyen karlar Habur Çayı debisinin günden güne yükselmesine neden olurken vatandaşların balık avlamaları kameralara yansıdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emine Bulut Demet Akalın Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Falcao Fatih Terim Berkay Şahin Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Karlar eridi, sular yükseldi, balıkçılar derelere akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:47:56. #1.14#