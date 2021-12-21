Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi

Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri yılkı atı sürpriziyle karşılaştı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri yılkı atı sürpriziyle karşılaştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise kapanan yolları açma çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Karla mücadele ekipleri Başören köyünün yüksek kesimlerinde gerçekleştirdiği yol açma çalışmaları esnasında yılkı atları sürprizi ile karşı karşıya geldi. yılkı atlarını gören iş makineleri operatörleri o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Görüntülerde yılkı atlarının sürü halinde gezdikleri görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi

Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title