Karla mücadele ekiplerine yılkı atı sürprizi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri yılkı atı sürpriziyle karşılaştı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise kapanan yolları açma çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Karla mücadele ekipleri Başören köyünün yüksek kesimlerinde gerçekleştirdiği yol açma çalışmaları esnasında yılkı atları sürprizi ile karşı karşıya geldi. yılkı atlarını gören iş makineleri operatörleri o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Görüntülerde yılkı atlarının sürü halinde gezdikleri görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

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