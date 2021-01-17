Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı
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Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

17.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:24

Kocaeli'nde kar yağışı etkili olurken, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri TIR'ı yoldan çekmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TIR'ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR'ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi.

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

Haber Yorumları (1)
TRAFİK: allahtan yasak var trafik kitlenme sorunu olmamış geçmiş olsun
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