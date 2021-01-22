Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza
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Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:53
Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

DÜZCE'de, karla kaplı yolda drift atan otomobilin sürücüsüne 6 bin 700 lira ceza kesildi.

DÜZCE'de, karla kaplı yolda drift atan otomobilin sürücüsüne 6 bin 700 lira ceza kesildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezinde karla kaplı yolda 81 ABL 670 plakalı otomobiliyle drift yapan Mehmet Karakaya, arkadaşının cep telefonuyla çektiği bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü gören polis ekipleri, Mehmet Karakaya'ya drift atması nedeniyle 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.


Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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