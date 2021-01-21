Karla kaplı Sagalassos Antik Kenti havadan görüntülendi
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Karla kaplı Sagalassos Antik Kenti havadan görüntülendi

21.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:38
Karla kaplı Sagalassos Antik Kenti havadan görüntülendi

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti kar yağışı sonrası farklı bir görüntüye büründü.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti kar yağışı sonrası farklı bir görüntüye büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Roma döneminin nitelikli, göz dolduran yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Akdağ'ın eteklerindeki 1700 metre rakımda kurulan antik kent, beyaz örtü altında kalan Antoninler Çeşmesi, agorası, Roma hamamı, tiyatrosu ve kütüphanesiyle dikkati çekiyor.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da karla kaplı kentin görüntüsünü sosyal medya hesabından "Sagalassos aklımız da gönlümüz orada kaldı" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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