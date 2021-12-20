Karla kaplı merada otlayan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

KORKUT, MUŞ (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köyde karla kaplı merada otlayan koyunlar ilginç görüntü oluşturdu.

Ordu- Tokat sınırına yakın bir yerde bulunan Danişment Köyü Muhtarı Tuğrul Korkut ve bazı besiciler karla kaplı merada koyunlarını otlattılar. Muhtar Korkut görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Korkut, AA muhabirine, köylerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Arkadaşları ile koyunları otlattığını dile getiren Korkut, "Karlı kaplı meralarımızda havyaları otlatırken fotoğraf ve video çektik. Sosyal medyada ilgi gördü. Koyunlar karın içine kafalarını sokarak otluyorlardı." dedi.