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Karla kaplı Abant ve yaylaları havadan görüntülendi

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve çevresindeki yaylalar, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

ANKARA (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve çevresindeki yaylalar, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant, kışın beyaz örtüyle misafirlerini ağırlıyor.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen yüzlerce tatilci, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu parkta buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, ata ve faytona bindi.

Kar manzarası eşliğinde fotoğraf çektiren tatilciler, çevredeki yaylalara da çıkarak yürüyüş yaptı, arazi araçlarıyla adrenalin dolu dakikalar geçirdi.

Abant ve yaylalarda ortaya çıkan kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

Karla kaplı Abant ve yaylaları havadan görüntülendi

Karla kaplı Abant ve yaylaları havadan görüntülendi

Karla kaplı Abant ve yaylaları havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Güncel

Ankara, Abant, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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