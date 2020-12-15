Kariyer ofisi 535 kişiye iş kapısı oldu
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Kariyer ofisi 535 kişiye iş kapısı oldu

15.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:15
Kariyer ofisi 535 kişiye iş kapısı oldu

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi 535 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkanı sağladı.

Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi 535 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkanı sağladı. Keçiören Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa Keçiören Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor.

İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor. Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altınok, istihdam seferberliği kapsamında 535 vatandaşa iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları dedi:

"Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz yüzlerce vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Korona virüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz. Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. Pandemi sürecinde e-kariyer ofisi platformumuzu geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla iş verenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde iş verenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar" - ANKARA

Kariyer ofisi 535 kişiye iş kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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