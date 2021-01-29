Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı

Bir hafta önce Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda Gümüşgöze beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılsa da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel'den şikayetçi oldu.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Sözcü'de yer alan here göre; soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.