Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
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Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı

29.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:13

Gümüşhane'nin Gümüşgöze beldesinin Belediye Başkanı Hasan Aksel, trafik kazası sonrası 47 yaşındaki Gülay Mutlu'nun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bir hafta önce Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda Gümüşgöze beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.

Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılsa da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel'den şikayetçi oldu.

Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Sözcü'de yer alan here göre; soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.

Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Haber Yorumları (34)
4.VİTES: Doblo arabamı istese vermem, bindiği arabaya bak
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DOĞRUCU DAVUT: GÜMÜŞGÖZE mahallesi nüfusu (MERKEZ beldesine) bağlı DEFNE, HATAY. GÜMÜŞGÖZE mahallesinin Nüfusu Toplam 4. 263 tır. 4300 kişinin bile olmadığı bi beldenin başkanın altındaki arabaya bak ya. bu nasıl bir gösteriş merakıdır yazıklar olsun eğer zerre kadar hakkım varsa zehir zıkkım olsun.
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166.FİLO: belde başkanı bu araca biniyorsa kimse yokluktan bahsedemez bu ülkede , olan gariban vatandaşa olmuş her zaman ki gibi , Allah rahmet eylesin
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