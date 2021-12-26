Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı

Dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının çeşitli itiraflarda bulundukları bir sayfada paylaşılan itiraf, günün en çok konuşulanları arasına girdi. İsmini vermek istemeyen bir adam, evde parti düzenledikleri sırada hayatının şokuna neden olan anı sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

KARISINI VE ÜVEY KARDEŞİNİ BASTI

Adam, evde parti düzenledikleri sırada karısının ve onun üvey kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirterek, onları aramaya başladığını ve garaja indiğinde onları cinsel ilişkiye girerken gördüğünü söyledi. Adamın anlatımlarına göre ikili hemen üzerlerini toplamaya çalıştı ancak yine de başarılı olamadılar.

2 ÇOCUKLARI VARDI

10 yıllık evli olduğu öğrenilen çiftin 2 çocukları bulunuyordu. İlk başta yaşadıklarının birer şakadan ibaret olduğunu düşünen adam, daha sonra karısının yüzüne baktığında bunun bir şaka olmadığını anladığını belirtti.

ARALARI BOZULDU ANCAK BOŞANMADILAR

Paylaşımı yapan adam, olayın ardından karısıyla yataklarını ayırdıklarını anlatarak, karısının kendisini ilişkiye girmedikleri konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtti. Şu anda aynı evde kalmaya devam eden ikili, nasıl bir yol izleyeceklerine karar vermeye çalışıyor.

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