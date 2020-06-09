Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu
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Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu

Zonguldak'ta cezaevinden izinli çıkan ve eski karısını ayağından yaralayarak rehin alan zanlı, "Namusumu temizledim" diyerek akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu.

09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:38

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski karısını rehin alıp silahla vurarak yaralayan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilere "namusumu temizledim" dedi.

Olay dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Şehit Noyan Aydın Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın son katında yaşanmıştı. İddiaya göre Ümit A. boşandığı eski eşi Aslıhan D.'nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.'nın velayetini istedi.

KIZININ VELAYETİNİN HALASINA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Çıkan tartışma sonrası bir süre önce ceza evinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı. Polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı eski karısını ayağından vurarak yaraladı. Polisi binaya sokmayan eski koca, savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti.

Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu

EVRAK GÖSTERİLİNCE TESLİM OLDU

Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.'ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı. Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi ise 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Yaralanan kadının kızları da anneleri evden çıkarıldığı sırada kendisine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ümit A. emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlı gazetecilerin "Pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek yanıt verdi.

Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu

Kaynak: İHA

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