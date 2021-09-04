Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti

İstanbul Arnavutköy'de göl kenarında koyun otlatan bir çoban su üzerinde yüzen bir cansız beden görünce ekiplere haber verdi. Sudan çıkarılan şahsın karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attıktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Dün akşam saat 18.15 sularında Arnavutköy Sazlbosna Gölünde yaşanan olayda, iddiaya göre koyunlarını otlatmak için göl kenarında çayırlık alanda dolaşan çoban Şevket Çetin göl üzerinde bir karartı olduğunu fark etti. Yakına gidip baktığında su üzerinde cansız bir insan bedeni olduğunu fark eden çetin hemen polis ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDEN SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamların suya girerek kıyıya çıkardığı cansız bedenin Bünyamin K. adında birine ait olduğunu belirledi.

"İLK BULUŞTUĞUMUZ YERDEYİM"

Balık adamlar tarafından çıkarılan Bünyamin K.'nin karısına, "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj gönderdikten sonra kendisini göle atarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler şahsın neden intihar ettiğini belirlemek için çalışma başlatırken, Bünyamin K'nın cansız bedeni incelemeleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

BAŞTA SİYAH POŞET SANMIŞLAR

Ekiplere haber veren çoban Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında baktığımda siyah poşet olduğunu sandım sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım oda görünce birisi olduğu kesinleştirdik hemen ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı