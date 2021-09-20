Karısın öldürüp "Beni dövüyordu" diye kendini savundu, oğlu iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 14 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 58 yaşındaki Mehmet Örenç, 33 yıldır evli olduğu üç çocuğunun annesi Selma Örenç'i tüfekle saldırmış, bacağından vurup yere düşürdüğü kadını başına dayadığı silahla 5 el ateş ederek öldürdü.

Örenç, yaşanan vahşetin ardından gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından da tutuklandı. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlanan Örenç, öldürdüğü eşinin kendisini sürekli darbettiğini ileri sürdü. Sabah'ın haberine göre babasının iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten oğlu Hilmican Örenç, kan donduran ifadelere yer verdi.

"ANNEMİ KÖLE GİBİ GÖRÜYORDU"

Babasının mahkemede verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Hilmican Örenç "Babam annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu. Yemek tuzlu deyip döverdi, yağmur yağdı fındıklar zarar gördü deyip döverdi, soğuk havada sular buz tutunca döverdi. Annem çok çabaladı ama hiçbir zaman huzurlu bir aile olamadık. Annemin gözyaşlarıyla büyüdüm. Onu köle gibi görürdü, hep döverdi. Annemin onu dövme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı, olamazdı da" diye konuştu.

"BANA VE ANNEME SİLAH DOĞRULTTU"

Örenç "Ben liseyi şehir merkezinde okuduğum için sadece hafta sonu eve gelebiliyordum. Ben evde yokken annemin dövüldüğünü yüzündeki izlerden anlıyordum, ama bana bir şey söylemiyordu. Bir gün eve bir saat geç kaldım diye bana ve anneme silah doğrulttu, bizi ölümle tehdit etti. Hep böyle bir insandı, anneme daha kötü zarar verebileceğini düşündüğüm için polise gidip şikayet de edemedim" ifadelerini kullandı.

"DELİ RAPORU ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Babasının mahkemede yanlış ve çelişkili ifadeler vererek 'deli' raporu almaya çalıştığını ifade eden Örenç "O hep cani bir insandı, caniydi ama aklı başında biriydi. Mahkemede akla mantığa sığmayacak ifadeler veriyor. Ceza almamak için deliyi oynuyor. Kendi akrabalarına da mal varlığını verme vaadiyle yalan şahitlik yaptırmaya çalışıyor. O cani annemi öldürdüğünde çok yakındaydım. Olay yerine gittiğimde annemin beyninin parçaları bile yerdeydi, ona bunu yaşatan cani cezasını sonuna kadar çeksin istiyorum" dedi.

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