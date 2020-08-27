Karıncaincitmez nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla karıncaincitmez mi, karınca incitmez mi? Karıncaincitmez ne demek?
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Karıncaincitmez nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla karıncaincitmez mi, karınca incitmez mi? Karıncaincitmez ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "karıncaincitmez ". Peki, karıncaincitmez nasıl yazılır? TDK'ya göre karınca incitmez mi, karınca incitmez mi yazılır?

Karıncaincitmez nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla karıncaincitmez mi, karınca incitmez mi? Karıncaincitmez ne demek?
27.08.2020 07:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 08:02

Karıncaincitmez kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, karıncaincitmez TDK'ya göre nasıl yazılır? Karıncaincitmez nasıl yazılır? Karınca incitmez mi, karınca incitmez mi? TDK'ya göre karıncaincitmez kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KARINCAİNCİTMEZ NASIL YAZILIR?

Karınca incitmez: Yanlış

Karıncaincitmez: Doğru

TDK'YA GÖRE KARINCAİNCİTMEZ NE DEMEK?

Karıncaincitmez:

sıfat, mecaz, (karınca'incitmez)

Karıncaezmez.

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