Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı

Zonguldak'ta, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran bir vatandaşın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Hastanın eski sağlığına kavuştuğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Zonguldak'ta M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

KARNINDAN 14 KİLOGRAM BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE ÇIKARILDI

Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan M.C.'nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu. M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı