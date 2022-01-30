TURHAL, TOKAT (İHA) - Karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çöktüğü anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamadı. Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler biranda çöktü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çökme meydana geldiği sırada halı sahada maçın olmaması can kaybı ve yaralanma olayını önledi. İşletme sahibi Burhan Nazlı, can kaybı olmamasına sevildiklerini kaydetti. Halı sahada büyük çaplı hasar meydana gelmesinden dolayı mağdur olduklarının belirten Nazlı, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. Mahalle Muhtarı Necmettin Mengü de büyük çaplı zararın giderilmesi için destek verilmesini, esnafın bu zor günlerinde desteklenmesini istedi.