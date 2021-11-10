'Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu' diyen kocanın foyası ortaya çıktı

Manisa'da yaşayan 50 yaşındaki Zennüre Kahveci, 4 Ekim Pazartesi günü kocasının dışarıda olduğu sırada evden kayboldu. Karısının kendisini patlıcan almaya gönderdikten sonra evdeki 5 kiloluk domates salçasını da alarak kayıplara karıştığını iddia eden Erdal Kahveci ise araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Karısının geçmişte tıpkı kendisine yaptığı gibi evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını iddia eden Kahveci, eşinin kendi kız kardeşi için toplanan yardım paralarını bile çaldığını ileri sürdü.

"DOLANDIRICI AMA KÖTÜ BİRİ DEĞİL"

Karısının psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia eden Erdal Kahveci, her şeye rağmen Zennüre Kahveci'yi çok sevdiğini söyledi. Kahveci, devamlı evden kaçtığını söylediği karısı için, "Oturduğumuz yerdeki erkekleri de bekarım diye kandırıp dolandırmış. Ama kötü biri değil. Eşimi bulup tedavi ettirmek istiyorum. Aslında çok iyi biri, beni çok seviyor" şeklinde konuştu.

İŞKENCEDEN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Evlilik vaadiyle erkekleri dolandırmasına rağmen eşini geri isteyen Erdal Kahveci'nin sözleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı'yı bile şaşkına çevirdi. Fakat gerçekler Zennüre Kahveci'nin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıktı.

Müge Anlı, saatler içinde bulduğu Zennüre Kahveci'nin eşinin şiddetine uğradığı, aç bırakılıp kapıya konulduğu ve bu işkenceden kaçtığını ortaya çıkardı.

"BANA ÇOK EZİYET ETTİLER"

Canlı yayına katılan Zennüre Kahveci, eşinin ve kız kardeşinin kendisi hakkındaki iddialarını reddederek "Benim hiçbir suçum yok. Çocuğum olmadığı için beni aşağıladılar. Ben aç mı kalayım? Eşim ve kızı bana çok eziyet ettiler. Perişan ettiler. Ben canımı kurtardım. Beni ailemle konuşturmuyor" dedi.

MÜGE ANLI ÇOK SERT ÇIKTI

Çok sevdiğini söyleyip bulunması için gözyaşı döktüğü karısına karşı tavırlarına tepki gösteren Müge Anlı ise şöyle konuştu:

"Sizin bu surat ifadenizin hali nedir? Neden eşinize bir güzel söz söylemiyorsunuz? Biraz normal olun. Yeter artık… Evlendiniz diye sürekli sizi çekmek zorunda değil. Ben siz kadına laf edin diye mi buldum? 30 yıldır ekrandayım. Beni izleyicilerim çok iyi tanır. Ben cinsine uygun yaşayan kadınlardan ve onları mutlu eden erkeklerden yanayım. Çünkü kadınını mutlu eden adam, mutlu çocuk yetiştirilmesine de katkı sağlar. Geleceğimiz de mutlu çocukların elinde olsun ki bizi de öyle karşılansınlar."

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